Bombeiros resgatam crianças de incêndio em Vespasiano

Três crianças foram resgatadas de uma casa que pegou fogo no fim da manhã desta terça-feira (18/1) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma casa geminada no Conjunto Caieiras, perto do parque de exposições da cidade. Na casa ao lado, mora uma mulher acamada.





Quando os bombeiros chegaram ao local, conseguiram retirar as crianças da casa. Não houve vítimas. O fogo não atingiu o imóvel vizinho. Até as 13h, os bombeiros continuavam o combate às chamas, que estavam no segundo pavimento do imóvel. A estrutura do telhado foi comprometida.





