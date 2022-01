PM encontra grupo suspeito de latrocínio contra guarda municipal em Minas

O carro que pertencia ao guarda municipal foi encontrado abandonado em uma rua de Mário Campos (foto: PMMG)

O assassinato de um guarda municipal de Belo Horizonte, Carlos Alberto Oliveira Júnior, de 37 anos, que estava de férias e optou por trabalhar como motorista de aplicativo para aumentar a renda de sua família, ocorrido por volta de 22h de quinta-feira (13/1), na divisa dos municípios de Mário Campos e Juatuba, ganhou mais detalhes nesta sexta após a Polícia Militar encontrar os suspeitos, quatro pessoas, dois maiores e dois menores, identificados pelas iniciais L.F.F, Y.O.L, M.S.S.N e H.CS. A vítima estava há 13 anos na guarda municipal de BH.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, a corporação recebeu a informação de um latrocínio ocorrido no Bairro Jardim das Flores, em Ibirité.

Os policiais estiveram no local, onde foi encontrado o corpo da vítima e, depois de conseguir informações sobre quem era a pessoa, deram início às buscas pelo veículo desta, um Voyage, de cor cinza, placa QQZ 2248. Um alerta foi emitido.

Pela manhã, o veículo foi localizado, abandonado, na Rua Dionísia Rosa da Silva, em frente ao número 134, no Bairro Bom Jardim, em Mário Campos. E lá, os policiais conseguiram informações de testemunhas que viram os ocupantes que abandonaram o veículo.

A partir daí, iniciou-se uma busca na cidade e também em Ibirité, por pessoas com as características dos suspeitos. À tarde, os policiais conseguiram localizar e prender os suspeitos e recuperar a arma utilizada no crime, bem como uma réplica de arma.

A morte

Segundo o sargento Tim Filho, que integrou uma força de 20 policiais que participaram da operação, dois dos criminosos, um maior e um menor, estavam no interior do veículo, se passando por passageiros.

Ao chegarem na divisa de Mário Campos e Juatuba, o maior de idade deu uma gravata no guarda municipal, tomou-lhe a arma, que era usada para defesa pessoal, passando-a ao menor, que atirou no motorista.

Em seguida, depois de furtar o celular e o dinheiro da vítima, que foi deixada no local, eles fugiram, levando o veículo. Os quatro foram levados para a Delegacia de Homicídios de Betim. Eles já são conhecidos da polícia.