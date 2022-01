Chuva: 145 cidades mineiras estão em situação de emergência

Famílias foram resgatadas de barco na colônia Santa Izabel, em Betim, neste domingo (9/1) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Subiu para 145 o número de municípios mineiros em situação de emergência devido às intensas chuvas das últimas semanas . Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2020, nove pessoas morreram, 13.734 ficaram desalojadas e 3.409 desabrigadas. As informações foram divulgadas, nesta segunda-feira (10/1), pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).





O governo de Minas liberou mais de R$ 1,2 milhão para compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitório, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec).





Até o momento, mais de 10 mil itens de ajuda humanitária (cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões, roupas e kits dormitório) foram entregues aos municípios para assistência à população nas regiões atingidas.





Campanha para ajudar os atingidos

O Serviço Social Autônomo (Servas) criou a campanha “SOS Chuvas Minas Gerais” de arrecadação de donativos para os desabrigados e desalojados.





Os itens mais solicitados são:





água,

alimentos não perecíveis,

cobertores,

colchões,

roupas de cama,

itens de higiene pessoal

material de limpeza





De acordo com o diretor de Investimento Social do Servas, Rodrigo Fernandes, para aumentar o volume de doações a entidade ampliou o número de pontos de coleta. Em Belo Horizonte, os shoppings Pátio Savassi, BH Shopping e Diamond passam a receber os itens, além dos supermercados Verdemar, Supernosso e Apoio Mineiro.





Todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, delegacias da Polícia Civil e o Servas continuam recebendo os donativos. O endereço do Servas é Avenida Cristóvão Colombo, 683. Mais informações pelo telefone: (31) 3349-2400.

(foto: Governo de Minas/Divulgação )





Comitê de prevenção e enfrentamento





Com o agravamento do cenário, o governo de Minas criou um Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso, que conta com as Forças de Segurança e secretarias de Estado para dar apoio aos municípios atingidos.





As regiões com maior número de ocorrências estão sendo monitoradas em tempo real e recebendo apoio das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.





Além disso, para agilizar as ações de resposta, restabelecimento, recuperação e reconstrução, a Defesa Civil auxilia as prefeituras no preenchimento da documentação exigida para acesso aos recursos da União.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria