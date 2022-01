Apreendidos menores envolvidos em assassinato em Inimutaba

Arma, drogas, munição e dinheiro encontrados com os menores presos pela Polícia Civil (foto: PCMG)

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil, de Inimutaba, na Região Central do estado, suspeitos homicídio, ocorrido em 29 de outubro. Eles foram encaminhados ao sistema socioeducativo.

A vítima do crime, um rapaz de 22 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça e outro no braço. As primeiras informações davam conta de que seriam cinco suspeitos, que foram identificados, sendo dois menores de idade.

Poucos dias depois, um dos suspeitos, de 18 anos, foi preso. Ao ser questionado, ele confessou participação no crime, mas alegou que não foi o autor dos disparos. Ele contou que o crime teria sido motivado por uma dívida de drogas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais foram apreendidas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro. Na casa de um dos jovens, foram encontrados um revólver calibre 32, que teria sido a arma usada no crime, e pedras de crack.

Investigações ligam os menores ao tráfico de drogas na região. A operação foi realizada por policiais da 1°Delegacia Regional de Polícia Civil em Curvelo, por meio da Delegacia de Homicídios.