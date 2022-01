Helicóptero dos Bombeiros resgata 33 pessoas ilhadas em 3 cidades de Minas

Momento em que três das pessoas resgatadas em Ibirité desembarcam do helicóptero Arcanjo (foto: CBMMG)

O resgate de pessoas ilhadas, isoladas, em diversos pontos do estado, tem sido uma das maiores preocupações do Corpo de Bombeiros, que, nesta segunda-feira (10/1), com o uso do helicóptero Arcanjo, resgatou de 33 pessoas.

O maior número de pessoas resgatadas aconteceu em Conceição do Pará. No total, 27 pessoas foram retiradas de uma área que estava isolada pelas águas do Rio Pará.

Outros dois resgates aconteceram em Ibirité, três pessoas, e em Piedade das Gerais, também três pessoas. Além do atendimento com helicóptero, o Corpo de Bombeiro tem feito resgates com embarcações e terrestres.