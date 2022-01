Greve do metrô de BH termina domingo (9/1); veja horário de funcionamento

A paralisação, da qual participam cerca de 1.600 funcionários, foi definida no último dia 19 de dezembro em assembleia geral na Praça da Estação.





Romeu José Machado diz que, apenas ao fim da manhã do dia 23 de dezembro, o sindicato foi notificado da decisão de manutenção da operação mínima. O desacato acarreta em multa diária de R$ 30 mil. Apesar disso, o dirigente não garante que a decisão judicial será respeitada.





A entidade diz que pretende recorrer à Justiça para evitar o pagamento da multa, mas informou que, caso perca a batalha nos tribunais, tem recursos para bancar até três dias de descumprimento da determinação legal. Ou seja: o equivalente a R$ 120 mil.

A privatização

Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Belo Horizonte para sancionar o projeto de privatização do metrô. A venda será acompanhada por aporte de R$ 2,8 bilhões para melhorias na estrutura. O governo estadual vai disponibilizar R$ 400 milhões. O edital para concretizar a entrega dos trens à iniciativa privada deverá ser publicado em março de 2022. Atualmente, o metrô liga o Eldorado, em Contagem, a Venda Nova, em BH. A ideia é implantar um segundo itinerário, do Barreiro ao Calafate, na Região Oeste.



Outro lado Por meio de nota, a CBTU afirmou que a privatização do metrô de BH está sendo realizada pelo Ministério da Economia, e que a empresa não tem participação no processo.



“Todas as demandas relativas à resolução CPPI Nº 206, de 13 de dezembro de 2021, que aprova a modalidade operacional e as condições para a desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU em Minas Gerais, são conduzidas pelo Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional, e a Superintendência de Belo Horizonte não tem qualquer ingerência sobre esse processo”, informou a Superintendência Trens Urbanos de Belo Horizonte - CBTU, em nota nesta sexta-feira.

O movimento grevista protesta contra a resolução nº 206 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, publicada em 13 de dezembro do ano passado. A norma veda a transferência de empregados lotados na Superintendência Regional Belo Horizonte (STU-BH) a outras unidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em caso de privatização da estrutura.