Árvore cai em cima de telhado de casa e de van no Bairro Serra

Sirene de Corpo de Bombeiros (foto: Pixabay/reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar uma árvore que caiu, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (7/1).A queda ocorreu por volta das 9h na Rua Caetano Dias, próximo ao número 128.De acordo com o solicitante, a árvore de médio porte que estava no passeio caiu e, com a queda, o telhado de uma residência e uma van que estava estacionada próximo ao local foram danificados por alguns galhos.Não houve vítimas. Uma equipe de bombeiros foi ao local realizar o corte.Os militares também acionaram a Cemig para prestar apoio na ocorrência, já que alguns galhos estão na fiação elétrica.