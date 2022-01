Ministério Público tenta impedir demolição de 27 casas do Beco dos Fagundes

Alguns moradores do Beco dos Fagundes, com o intuito de reaproveitar materiais, já estão retirando partes das casas. Medo é que tratores da Prefeitura acabem com tudo nesta quarta-feira (5/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Uma reunião da Mesa de Diálogo Estadual que está ocorrendo desde às 10h desta terça-feira (4/1), realizada com autoridades de Betim, tenta mediar o impasse entre a Prefeitura da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e representantes dos moradores do Beco dos Fagundes, do Bairro Jardim Teresópolis, para que haja o adiamento do despejo e demolição de 27 casas no local.

A defensoria pública de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, e advogados populares entrarão com recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao término desta reunião, ainda nesta terça-feira (4/1), com o juiz de plantão na Comarca de Betim, exigindo a suspensão de despejo e o envio do processo para a mesa de negociação estadual.

“Todas as autoridades que estão nesta reunião estão reivindicando o adiamento do despejo destas 27 famílias e a abertura de negociação, mas como absurdo, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, enviou mensagem, exigindo o despejo amanhã, quarta-feira, conforme anunciado. É uma covardia a falta de abertura para o diálogo para evitar derramamento de sangue, tragédias”, disse o representante da Comissão Pastoral da Terra, presente na reunião, Frei Gilvander.

“Se a polícia insistir em demolir as casas amanhã, estará fazendo uma ilegalidade. Seguimos com a esperança de que um juiz ou um desembargador derrube esta decisão insana, brutal, desumana, ilegal e inconstitucional”, pontuou o representante da Comissão Pastoral da Terra.

Lista de arbitrariedades apontadas pelas autoridades sobre a decisão judicial de despejo e demolição dos imóveis do Beco dos Fagundes: