Zoológico de BH passa a receber visita sem agendamento nesta terça (4/1)

Visitantes não precisam mais de agendamento para ir ao zoológico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Quem quiser visitar o Jardim Zoológico de Belo Horizonte não vai precisar mais de agendamento prévio para ter acesso ao local. A partir desta terça-feira (4/1), visitantes podem aproveitar as atrações do local, desde que estejam vacinados contra a febre amarela.

Com a nova medida, a entrada de ônibus e vans nos espaços também volta a ser permitida, e deve ser realizada exclusivamente pela Portaria 2 (Avenida Antônio Francisco Lisboa, 2.600, bairro Serrano). O uso de máscara nos coletivos e nas dependências do zoológico continua sendo obrigatório.





Durante as férias, a prefeitura prevê que haverá aumento significativo no número de visitantes aos espaços da Zoobotânica. Com a ampliação do funcionamento, os dias de semana são boas opções para quem busca um fluxo menor de pessoas.





Em relação à exigência da vacina contra febre amarela, o visitante deverá apresentar o comprovante ou assinar declaração, disponibilizada no local, de que já se encontra imunizado há, pelo menos, 10 dias.





Menores de 9 meses, por não poderem ser imunizados contra a doença, não podem acessar os espaços administrados pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

Macacos não transmitem a doença





Vale lembrar que os macacos não transmitem a febre amarela aos humanos. Os animais atuam apenas como bioindicadores da presença do vírus, permitindo ao poder público adotar as medidas preventivas e de controle a fim de evitar a propagação do vírus.





Esquema vacinal





Veja como é o esquema vacinal contra a febre amarela:





Crianças, ao completarem 9 meses de vida, devem tomar 1 (uma) dose;

Crianças, ao completarem 4 anos de idade, devem tomar a dose de reforço;

Pessoas de 5 a 59 anos de idade, não vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem tomar 1 (uma) dose;

Pessoas que receberam apenas 1 (uma) dose da vacina antes de completarem 5 anos de idade devem tomar 1 (uma) dose de reforço.