Chuvas em Mariana: casa cai e escombros interditam rua

A casa já estava interditada desde 2019 devido a um incêndio e aguardava demolição (foto: Divulgação/Leandro Santos) Uma casa localizada na Rua Olímpio Diniz, no distrito de Passagem de Mariana, na cidade histórica de Mariana, Região Central de Minas Gerais, caiu no final da manhã desta segunda-feira (2/1) deixando a rua interditada para circulação de veículos devido aos escombros. De acordo com a Defesa Civil de Mariana não houve vítimas porque a casa estava interditada desde 2019 devido a um incêndio.

Stopa afirma que assim que a chuva der uma trégua, a prefeitura vai demolir algumas paredes que ainda ficaram de pé e remover os escombros da rua que ficará obstruída com sinalização até a conclusão de limpeza dos entulhos. “Não temos data definida e pedimos à população para aguardar”.

O barulho assustou os moradores da rua. Foi o caso do historiador Leandro Santos, que afirma que o casarão estava na iminência de cair há três anos e que o donos do imóvel estavam requerendo à prefeitura a demolição do casarão, mas sem sucesso.

“O incêndio de 2019 foi um grande susto para os moradores e agora a casa não suportou as últimas chuvas e nos causou medo novamente, principalmente em meu sobrinho, que mora ao lado”, destacou.

O Chefe da Defesa Civil informa que cidade histórica está em alerta vermelho emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e os 80 setores de risco apontados pelo Plano Municipal de Redução de Risco de Mariana estão sendo monitorados.

Além disso, Stopa pede que os moradores fiquem alertas aos sinais de rachaduras nas paredes, inclinação de árvores, portas e janelas não abrindo e, principalmente, aqueles que moram próximos ao Ribeirão do Carmo, que corre o risco de inundação.