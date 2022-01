Ano novo: cai número de mortes nas estradas de Minas durante o feriado

Movimento nas estradas na volta para BH ontem (foto: Marcos Vieira/EM/D.A press)

Duas mortes a menos no réveillon de 2020/21 para 2021/22. É o que mostra o balanço do feriadão da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), dentro da Operação Rota Segura - Feriado Prolongado.



No ano anterior, cinco pessoas morreram e, agora, três, o que corresponde a uma queda de 60%. Houve também uma queda no total de acidentes com vítimas, de 21 para 19. Os acidentes sem vítimas foram 11, contra 10 há um ano. A PMRv fiscaliza 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e 3 mil federais delegadas.

Os dados mostram, também, números expressivos no que diz respeito à embriaguez – 39 motoristas foram presos sob o efeito de álcool, contra 22 em relação ao réveillon passado, o que corresponde a um aumento de 56,41%. Foram realizados 655 testes de etilômetro, contra 623 no ano anterior.

Foram apreendidas 42 carteiras de motoristas, irregulares ou vencidas, contra 40 há um ano. Veículos irregulares removidos foram 33. O total de veículos roubados recuperados foi de seis, o dobro de 2021. Apenas uma arma foi apreendida. Há um ano, nenhuma.

A Polícia Rodoviária federal (PRF) não realizou operação especial no réveillon de 2022/22, por considerar que não havia um feriado prologado, portanto, não divulgou números.