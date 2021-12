Lei libera catracas para crianças de até 5 anos nos ônibus de BH

Agora é lei: crianças de até 5 anos têm direito a andar de graça nos ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte sem precisar pular, passar por baixo das catracas ou viajar no colo. A nova regra foi sancionada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (30/12). Para isso, o responsável terá que mostrar a identificação da criança e/ou um cartão BHBUS específico, como já ocorre com os passageiros maiores de 65 anos. A lei ainda precisa ser regulamentada para passar a valer.