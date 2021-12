Idosa morre após extrair dente em clínica no Bairro Nazaré, em BH

Uma idosa de 67 anos morreu no início da tarde desta segunda-feira (27/12), enquanto realizava uma consulta em uma clínica odontológica no Bairro Nazaré, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o solicitante da chamada via 190 afirmou que a mulher foi à clínica para fazer a extração de um dente e morreu no local.