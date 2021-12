Menino de 3 anos morre com tiro na cabeça na noite de Natal

Segundo a PM, um homem foi preso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Uma briga de bar na noite desse sábado (25/12) terminou em tragédia em Januária, no interior de Minas Gerais, em pleno Natal. A discussão entre dois homens, de 32 e 36 anos, supostamente em razão de uma rixa antiga por conta de animais, terminou por causar a morte dos dois homens e ferir fatalmente uma criança de apenas 3 anos de idade na cabeça.





Foi neste momento, então, que, segundo a PM, uma bala perdida acertou uma criança de 3 anos, que morava na residência ao lado. O menino chegou a ser socorrido para um hospital na Chapada Gaúcha, mas morreu a caminho da unidade de saúde.

Conforme os relatos do jovem preso pela Polícia Militar, ao entrar na casa, o seu amigo foi alvejado e, mesmo ferido, esfaqueou as costas do seu desafeto. A vítima teria tentado disparar mais uma vez, mas não conseguiu. Neste momento, ele, então, desferiu vários golpes de faca contra o atirador.