Movimento na Feira Hippie surpreende e renova ânimo de expositores

Associação dos Expositores (ASSEAP) estima que movimento na Feira Hippie neste domingo (26/12) foi 60% maior que o esperado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O clima é de otimismo e leveza entre expositores e clientes na Feira de Artesanato de Belo Horizonte, popularmente conhecida como Feira Hippie. O movimento no tradicional evento domingueiro foi grande neste domingo (26/12), o que proporcionou bom volume de vendas aos expositores e bons momentos de lazer ao público.

Hoje, os comerciantes foram autorizados a funcionar em horário estendido, até as 15 horas, como forma de privilegiar a economia popular durante o recesso de fim de ano.

"O movimento nos surpreendeu, está espetacular", comemora o presidente da Associação dos Expositores (ASSEAP), Willian Santos. Normalmente, o dia 26 é um dia mais fraco, já que as pessoas ainda estão de ressaca das comemorações de Natal. Mas, hoje, acordaram cedo pra vir pra cá. Diria que a procura está 60% maior em relação à habitual", calcula.

A expositora Magali Costa, que vende artigos de couro, confirma que o domingo foi melhor que o esperado para os comerciantes, mas assume um tom mais ponderado.

"Vendi 35 bolsas até por volta de meio-dia, o que é bom para um dia 26 de dezembro neste cenário de pandemia. Fiquei surpresa, já que a pandemia jogou nossas expectativas lá para baixo. Mas, antes dessa doença, eu teria vendido pelo menos o dobro", reflete a artesã.

Joelma Silva foi à feira com disposição para gastar. Com várias sacolas na mão, ela conta que mora em Londres e veio à Afonso Pena comprar presentes para os entes queridos que deixou na Europa.

"Aproveitei minha visita a BH, minha terra natal, para comprar produtos genuinamente brasileiros para dar de presente aos meus amigos e familiares. Estou levando bonecas, sandálias, artigos de decoração, muita coisa", relata a empresária, que também aproveitou a manhã para matar a saudade da gastronomia mineira.

"Claro que comi acarajé e milho verde! Não perderia essa oportunidade", diz a cliente.

Protocolos

Mesmo com a situação favorável da epidemia, a PBH reforça a necessidade do uso da máscara e álcool em gel durante toda a permanência do público na feira.

Desde 2020, o layout das barracas foi reelaborado, de modo aumentar o espaço entre as barracas, permitindo assim maios distanciamento entre as pessoas.

A Feira Hippie é dividida em 16 setores, incluindo três áreas de alimentação, com mais de 2 mil expositores e cerca de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos. O evento recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo.