Pouso Alegre: terceiro maior Cristo do Brasil é revitalizado e reaberto

Imagem e entorno do Cristo foram totalmente restaurados e reabertos ao público (foto: Nayara Andery/ Terra do Mandu)

O Cristo Redentor de Pouso Alegre foi reaberto ao público. A reinauguração aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/12), depois que o ponto turístico passou por revitalização. A obra durou 60 dias e foi contratada pela empresa farmacêutica Cimed, em parceria com a prefeitura. Inagurado em dezembro de 2000, é o terceiro maior Cristo do Brasil. O monumento está há cerca de 1,2 mil metros de altitude, no Morro do Cristo.Em 2022, a prefeitura pretende fazer um estudo para parceria público-privada no local. O objetivo é ver se há interesse de empresas em criarem e administrarem estrutura de apoio, ou seja, praças de alimentação com restaurante, lanchonete, banheiros, entre outros. Enquanto isso ainda não existe, o Cristo é um local de visitação e o município quer que se torne um ponto de referência turística. Ciclistas e famílias já chegaram ao espaço desde o final da manhã para aproveitar o monumento revitalizado.Restauro total, assim foi a obra no monumento que foi inaugurado no ano 2000. Partes quebradas, trincas e rachaduras agora não são mais vistas. João Adibe, CEO da Cimed, conta que em outubro sobrevoou o Cristo e viu o quanto estava deteriorado. Ele se reuniu com diretores da empresa e procuraram a prefeitura para realizar o projeto.Com a restauração, o que estava abandonado deu espaço a uma imagem completa, restaurada e com a cor branca vívida, além do amarelo que agora é parte da base do cenário. Um dos pontos de destaque no ambiente são imagens que retratam passagens bíblicas e agora estão destacadas no muro voltado para o Cristo.