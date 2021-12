Motorista invade pátio do Samu com homem baleado dentro do carro; veja

O homem recebeu atendimento, mas não resistiu ao ferimento (foto: Divulgação/Samu)

Câmeras de segurança registraram o atendimento a um homem baleado em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (22/12), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso ocorreu na tarde desta terça (21/12).



No vídeo, é possível ver o momento em que o homem invade, de carro, o pátio da Central de Regulação e sede administrativa do Samu, no centro da cidade.



O porteiro o orienta no acesso e, logo, sai correndo para pedir ajuda. O motorista chegou gritando por socorro.



Após serem acionados, os profissionais foram até o pátio para prestarem socorro. A vítima, de 29 anos, foi baleada do lado esquerdo do abdômen.



De acordo com o Samu, mesmo não sendo um local de atendimento, a equipe retirou o ferido do veículo. Ele já estava inconsciente. Tentaram reanimação, mas ele morreu.



Enquanto o atendimento era realizado, o motorista do carro que estava com a vítima fugiu do local.







PM acionada



A Polícia Militar (PM) e a perícia foram acionadas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).



A vítima usava tornozeleira eletrônica e possuía registros de prisões anteriores por homicídio e tráfico de drogas.



A polícia informou que o homem que deixou a vítima no Samu foi localizado. Ele relatou que estava no carro com o rapaz e mais duas mulheres no bairro Belvedere quando um outro veículo se aproximou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos.



O local do crime fica a cerca de 20 minutos do pátio do Samu.



A motivação do fato ainda não foi esclarecida e os suspeitos, até o momento, não foram identificados.