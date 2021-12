Motorista de app é assassinado ao sofrer emboscada durante o trabalho

Homem foi surpreendido por criminosos quando atendia a um chamado (foto: Imagem ilustrativa - freestocks-photos/Pixabay) Um motorista de aplicativo foi assassinado ao ser atingido por um tiro em uma tentativa de assalto, na noite desse domingo (19/12), em Pouso Alegre, Sul de Minas. Washington Luiz Pires Alves, de 41 anos, trabalhava com esse tipo de transporte há mais de um ano e deixa quatro filhos.

17:43 - 20/12/2021 Homem deixa criança gravemente ferida em briga de trânsito com o pai dela De acordo com a Polícia Militar, Washington Alves recebeu um pedido de corrida e foi até os supostos clientes, em um bairro rural, às margens da rodovia MG-179. Ao chegar no local, os dois homens que aguardavam pelo motorista anunciaram o assalto.

Assustado, Washington arrancou com o carro, na tentativa de fugir dos ladrões. No entanto, um dos homens atirou e acertou o motorista, que dirigiu por alguns metros até bater o veículo na proteção lateral da rodovia, já no trevo de entrada da cidade, com a BR-459.

Motorista foi chamado até área rural de Pouso Alegre, na MG-179 (foto: Arquivo Terra do Mandu)



O motorista foi socorrido com vida pelos bombeiros, mas faleceu ao dar entrada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Até esta publicação, ninguém havia sido preso. A polícia não informou se tem algum suspeito do crime.



Motorista deixa quatro filhos



Um tio do motorista de aplicativo falou com a reportagem e disse que Washington estava trabalhado com transporte por aplicativo há pouco mais de um ano. Ele é natural de Careaçu, cidade vizinha a Pouso Alegre.



Ainda de acordo com esse tio da vítima, o motorista deixa quatro filhos. Ele era separado.