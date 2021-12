Operação de Natal vai dar mais segurança durante as compras em BH

A delegada Daniele Altaf distribui folhetos e explica como funcionará a operação Dezembro Seguro (foto: PCMG/DIvulgação)

Com o objetivo de dar tranquilidade durante as compras de Natal em Belo Horizonte, a Polícia Civil lançou, em parceria com o Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH), nesta quarta-feira (15/12), a operação “Dezembro Seguro”, que visa trazer mais segurança para a população e os lojistas devido ao aumento do fluxo de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos comerciais nesta época do ano.

O chefe do 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte, o delegado-geral Arlen Bahia, fala da importância da ação: “Demos início à operação Dezembro Seguro com o objetivo de trazer uma maior segurança e para aproximar ainda mais a Polícia Civil da sociedade.”

Segundo ainda o delegado, "as equipes da Polícia Civil estarão circulando por toda a região. Cabe à instituição proporcionar a segurança qualificada para a sociedade e, além disso, vamos fornecer várias dicas para que a população possa se sentir e agir de forma mais segura”.

“O item mais importante para que consumidores, comerciantes, e trabalhadores possam ficar tranquilos é a segurança. Então, a operação Dezembro Seguro vem se agregar com a operação natalina da Polícia Militar", destaca Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH. "E essa junção de esforços, juntamente com a CDL, que faz a movimentação de toda a cidade, com iluminação da Praça da Liberdade, da Praça 7, Praça da Savassi, o caminhão com Papai Noel circulando entre os 30 pontos comerciais da cidade, isso tudo com a segurança.”

A operação que teve início nesta quarta-feira, vai até 23 de dezembro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a delegada Danielle Altaf, da Delegacia Regional Centro, as equipes de policiais vão atuar durante a operação.

“Nesse período, equipes da Polícia Civil estarão em pontos estratégicos da cidade, e a Delegacia Móvel estará na Praça Sete realizando o atendimento ao cidadão, por exemplo, para o registro de boletins de ocorrência, além de orientação a pessoas que tenham sido vítimas de algum delito”, afirma a delegada.



Durante o lançamento da operação, realizado no Centro de BH, policiais e funcionários do CDL fizeram a distribuição de panfletos com dicas de segurança para a população.

“Nos panfletos damos dicas de segurança e orientação para a população, além da informação de quais delitos podem ser registrados pela Delegacia Virtual da PCMG”, afirmou a delegada Danielle.

Durante os dias da ação, ainda serão veiculados, nas redes sociais da Polícia Civil, vídeos com dicas de segurança para a população. Os consumidores poderão acompanhar este primeiro vídeo: