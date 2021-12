Kalil pede juízo à população para fugir da folia

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, disse que na manhã desta sexta-feira (10/12), que não é hora de pensar em carnaval. "É preciso ter juízo. A situação ainda é grave. Não estamos saindo de uma guerra para cair em outra. Não podemos colocar em população em risco por causa de dois ou três dias de folia", disse o prefeito.

Colocando um ponto final em discussões a respeito da folia, Kalil disse que todo investimento público municipal deve ser destinado à pandemia. "Não podemos perder o jogo aos 47 minutos do segundo tempo ", afirmou.

Kalil se disse satisfeito ao saber que 99% da população de Belo Horizonte já recebeu a vacina contra coronavírus. Sobre as festas de réveillon, Kalil disse que a cidade não tem tradição nessas comemorações, daí não haver preocupação.

Sobre aglomerações durante o carnaval, ele disse que a Prefeitura não é a polícia secreta oficial da Alemanha Nazista. "Não somos a Gestapo. Peço que as pessoas tenham juízo", disse Kalil, destacando que não se pode colocar em risco a vida humana em função de sete dias de Carnaval.

Horta comunitária

O prefeito Alexandre Kalil e a diretora do Movimento Gentileza e primeira-dama de Belo Horizonte, Ana Laender, visitam nesta sexta-feira a Horta Comunitária Tudo Saudável, no Bairro Jardim Vitória (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

O prefeito Alexandre Kalil e a diretora do Movimento Gentileza e primeira-dama de Belo Horizonte, Ana Laender, visitam nesta sexta-feira a Horta Comunitária Tudo Saudável, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital. Há a entrega de novos equipamentos e melhorias estruturais do projeto Agroflorestas e Hortas Urbanas, realizado pelo Movimento Gentileza em parceria com a Prefeitura.