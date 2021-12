Termina greve de motoristas de ônibus em BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)









O retorno das atividades foi decidido em audiência de conciliação realizada nesta manhã no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), que reuniu o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de BH (STTRBH).





O STTRBH aceitou a proposta da classe patronal, com exceção de dois pontos: o intervalo intrajornada e o reajuste do valor do tíquete.





Os motoristas pedem tíquete-alimentação de R$ 800, inclusive durante as férias, e pausa máxima de 30 minutos entre as viagens. O Setra-BH, por sua vez, quer a possibilidade de flexibilizar o intervalo entre 1h e 30 minutos. Quanto ao tíquete, a oferta é de reajuste de 9% no benefício. O impasse será decidido na Justiça.





Os demais pontos propostos pelas concessionárias foram acatados pelos condutores. No caso, aumento salarial de 9%, retroativo a outubro de 2021, com início do pagamento em dezembro de 2021, e acréscimo de 10% no adicional de função (quando o motorista dirige e cobra passagem).



Após cerca de 36 horas de braços cruzados, os motoristas de ônibus de Belo Horizonte encerraram a paralisação iniciada à meia-noite dessa quinta-feira (2/12).