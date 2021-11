Cidade mineira emite certificado nacional de vacinação COVID-19 por app

Pompéu imunizou 55% da população com as duas doses da vacina contra a COVID (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) A Prefeitura de Pompéu, no Centro-Oeste de Minas, começou a emitir nesta segunda-feira (29/11), por meio do aplicativo do município, o “Certificado Nacional de Vacinação COVID-19”. Integrado ao Conecte SUS do Ministério da Saúde ele visa facilitar o acesso do cidadão.



Para acessar o serviço é necessário baixar o aplicativo no celular, selecionar a opção “cartão vacina”, e, na sequência, digitar o CPF. Todas as informações sobre a vacinação do cidadão serão disponibilizadas e o cidadão terá a opão de compartilhar os dados pelo WhatsApp e também por e-mail.



O certificado é específico para a atual campanha de vacinação contra a pandemia do novo coronavírus. O documento pode ser exibido diretamente no aplicativo. “Como é integrado ao Data SUS, tem a validação pelo QR-CODE de que não é um certificado falsificado”, explicou

Ao clicar na ferramenta “Validar QR-CODE”, vai aparecer uma câmera, a qual deve ser apontada para o código – como uma fotografia – e, após alguns segundos, a plataforma disponibilizará a certificação do cartão.



O documento consolida as informações sobre as aplicações e comprova que o cidadão tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra a COVID-19.



“Queremos facilitar este acesso porque, tanto dentro do município como fora, temos percebido que cada vez mais é cobrado neste momento pandêmico. E, às vezes, o cidadão tem dificuldade para acessar as ferramentas do governo federal”, explicou a secretária de Saúde de Pompéu, Fernanda Cordeiro.



O certificado também pode ser utilizado para viagens internacionais.



Vacinação



O município de 32 mil habitantes imunizou, segundo os índices divulgados hoje (29/11) para secretária de saúde, 76% da população com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. 55% receberam também a segunda.

Pompéu contabiliza 3.613 casos confirmados da doença e 85 pessoas perderam a vida.



*Amanda Quintiliano especial para o EM