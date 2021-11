PRF prende quadrilha e recupera carga de defensivos que vale R$ 2 milhões

Carga recuperada e veículos apreendidos (foto: Divulgação/PRF) Uma carga de defensivos agrícolas roubada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) horas depois do crime em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O valor da carga é de aproximadamente R$ 2 milhões. Na ação, nove pessoas acabaram detidas suspeitas do roubo.

Os policiais fizeram então um cerco bloqueio e no KM 765 conseguiram localizar um veículo que estava transportando uma carga de agrotóxicos sem qualquer documentação. O condutor, um homem de 31 anos, assumiu que a carga havia sido roubada horas antes, e que os comparsas estavam viajando em outros três veículos.

Após novo cerco nas rodovias da região, com apoio de uma equipe da Polícia Militar, os policiais conseguiram abordar os outros veículos envolvidos. Sendo dois na BR-365 em Ituiutaba: uma caminhonete ocupada por um homem de 26 anos e uma van ocupada por dois homens de 40 e 38 anos. O terceiro veículo foi abordado pela PRF em Uberlândia e era ocupado por quatro homens de 24, 25, 22 e 20 anos.

Pouco tempo depois, no KM 196 da rodovia BR-364, em Jataí (GO), mais uma equipe da PRF deu ordem de parada ao conjunto que originalmente transportava os defensivos, o qual era conduzido pelo motorista da empresa. Após ser abordado ele tentou registrar uma ocorrência como vítima de roubo da carga, porém, o homem de 45 anos, acabou detido por suspeita de participação no desvio da carga.

Ao todo foram recuperadas mais de 25 toneladas de defensivos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Policia Civil em Ituiutaba.