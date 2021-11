Piloto que morreu em queda de avião em Minas é identificado

A área onde o avião caiu pertence à Destilaria Vereda, usina de etanol (foto: Whatsapp/Reprodução)

Foi identificado o piloto que morreu na queda de um avião monomotor na zona rural de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (24/11). A vítima é Jones Gabriel, morador de Luziânia (GO), distante 52 quilômetros de Brasília (DF).O piloto era o único ocupante da aeronave, usada no lançamento de defensivos agrícolas em um plantio de cana-de-açúcar, quando houve a queda, próximo à Vila São Sebastião e à BR 040 (estrada Belo Horizonte/Brasília). O corpo do piloto ficou preso às ferragens e, até a tarde desta quarta-feira, permanecia no local do acidente, a 80 quilômetros da sede urbana de João Pinheiro.A área onde o avião caiu pertence à Destilaria Vereda, usina de etanol. A perícia técnica da Policia Civil de Paracatu (na mesma região) se deslocou para o local para fazer os primeiros levantamentos, a fim de apurar as causas do acidente, que também serão averiguadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).O local da queda do avião foi isolado pelo Corpo de Bombeiros. A aeronave é um Cessna Aircraft, modelo A1188B, fabricado em 1976, e pertence à Lusa Aviação Agrícola Ltda.