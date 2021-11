Após rastrear veículo usado em crime, polícia prende suspeitos de homicídio

Assassinato foi cometido em frente a mercearia no Bairro Vila São Paulo, em Contagem (foto: Google maps)

A polícia militar prendeu dois suspeitos de um assassinato ocorrido nesta segunda-feira (22/11) em Contagem, na Região Metropolitana. Os criminosos foram encontrados após o rastreamento de um veículo utilizado no crime, um Volkswagen Fox cinza. Eles foram detidos na Vila Barraginha, e teriam assassinado um homem em frente a uma mercearia no Bairro Vila São Paulo.

O veículo foi rastreado graças à uma denúncia, e um alerta sobre as características do veículo foi veiculado na rede de rádio da PM. Uma viatura do Grupo Especializado de Recobrimento (GER) localizou o veículo, com um ocupante, nas imediações da Vila Barraginha.

O Fox foi abordado e havia apenas uma pessoa, um homem, dentro. Este foi rendido. Já do lado de fora do carro, o suspeito alegou que tinha emprestado o veículo para dois amigos e que poderiam ser eles os autores do crime.

Depois de novas diligências, os militares encontraram o segundo suspeito, que estava escondido em uma casa em construção, próxima à residência do autor preso no veículo. Com este segundo suspeito foi encontrado uma pistola 9mm, que supostamente seria a arma do crime. Também foi apreendido um celular.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios de Contagem, para serem interrogados. Foi pedida prisão preventiva para ambos e eles devem ser encaminhados para o sistema prisional.