Engenheira da UFOP cria garrafa que filtra água e concorre a prêmio mundial

Na contagem regressiva para representar o Brasil, a engenheira conta que a ideia surgiu há cinco meses a partir da participação na disciplina Empreendedorismo e Inovação da UFOP (foto: Red Bull Content Pool/Divulgação) Cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no Brasil, o que as deixa expostas para contrair doenças diarreicas, que, por sua vez, estão entre as dez principais causas de morte em países de baixa renda, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Preocupada com esse dado alarmante, uma engenheira da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) criou uma garrafa que filtra água apenas com a radiação solar.

É isso mesmo! O feito é de Bárbara Paiva, engenheira ambiental e estudante do Programa de Engenharia de Materiais (Redemat), da UFOP. O projeto dela vai representar o Brasil na grande final Red Bull Basement University 2021, que acontece entre os dias 13 e 15 de dezembro em Istambul, na Turquia, e vai premiar as ideias mais inovadoras do planeta.

“O projeto, denominado de “Aqualux”, pode ser aplicado em regiões e situações onde o acesso a água potável não seja acessível, como locais de baixo desenvolvimento, além de dar suporte a esportistas e campistas”, afirma a mestranda ao falar da garrafa que filtra, esteriliza e refresca a água para o consumo humano.