Mineira vence prêmio internacional de jovem pesquisadora na área da saúde

De 2018 para cá, Carolina de Aguiar Ferreira subiu do terceiro para o primeiro lugar no prêmio da SNMMI (foto: Larissa Cangussu/Divulgação)





Carolina vem subindo ano a ano no pódio da SNMMI, entidade internacional que existe há 60 anos e tem mais de 20 mil membros de 65 países, entre médicos, farmacêuticos e técnicos que realizam os exames. Em 2018, participando pela primeira vez da premiação, ela ficou em terceiro lugar. No ano seguinte, assumiu a segunda posição. Em 2020, enfim, recebeu o título de jovem pesquisadora na categoria inovação em imagem molecular. O prêmio é no valor de 500 dólares.





Para a pesquisadora, o reconhecimento é uma motivação para seguir em frente. "O prêmio é uma validação de todos estes anos de esforço. E é esforço mesmo, muita dedicação e auto-motivação. Ninguém faz pesquisa pelos benefícios, que são poucos. Faz porque realmente tem paixão pela pesquisa e pelo que a pesquisa pode gerar para a população", afirma. Durante o doutorado, Carolina conta que passava cerca de 100 horas por semana no laboratório.







efeitos colaterais do tratamento de imunoterapia para o câncer. "A imunoterapia mudou o tratamento de câncer. Hoje em dia, 50% dos casos podem ser tratados dessa forma, só que isso gera muito efeitos colaterais, infelizmente. Desde a primeira dose até um ano depois de encerrado o tratamento", pontua. Identificando rapidamente sintomas indesejados, o médico pode conduzir o tratamento de forma menos prejudicial possível ao paciente. No momento, o único recurso é a biópsia.



Já são 12 anos de pesquisa na área de terapia e diagnóstico de câncer usando radiação. Carolina conta que descobriu o seu amor pela pesquisa no Laboratório de Radioisótopos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que trabalha com materiais radioativos, onde fez iniciação científica durante a graduação. "Eu me apaixonei pela área porque existe uma grande possibilidade de melhorar a saúde da população. Quero contribuir de alguma forma com a sociedade", diz.

A pesquisadora, no entanto, tem os pés no chão. Sabe que, para que este exame inovador chegue aos pacientes com câncer, é necessário muito investimento. "Precisamos de um governo que financie estudos clínicos, porque, no fim das contas, isso vai gerar um produto médico que vai impactar muitas vidas." Por enquanto, o avanço se resume a uma patente, dada ao coordenador do laboratório onde ocorre a pesquisa, que abriu uma empresa privada para produzir o material. Os estudos clínicos devem começar ainda este ano.

A pandemia atingiu em cheio as pesquisas. Estudos que Carolina desenvolvia há oito meses foram prejudicados pela interrupção das atividades. Estima-se que o laboratório, em função de ter ficado totalmente fechado por quatro meses, tenha tido um prejuízo de um milhão de dólares. "Agora estamos voltando, mas trabalhando poucas horas, só para manter o funcionamento mínimo. Tenho que cuidar das células e dos animais, que não sabem que existe pandemia."

O objetivo de Carolina é ser professora e comandar o seu próprio laboratório, de preferência, que seja no Brasil. "Quero pegar o conhecimento que tive a oportunidade de adquirir aqui fora e levar para o meu país. O meu sonho é ver o Brasil valorizar pesquisas, mas estamos longe disso".

Currículo Formada em farmácia pela UFMG, Carolina fez mestrado em ciência e tecnologia da radiação pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), também em BH. Depois conseguiu uma bolsa pelo CNPq para fazer doutorado em engenharia biomédica pela University of Wisconsin-Madison. Em agosto de 2019, terminado o doutorado, ela foi convidada para fazer pós-doutorado em laboratório conjunto com a Harvard Medical School e o Massachusetts General Hospital. Com a pesquisa, a farmacêutica espera disponibilizar para o mercado um exame de imagem (feito através de material radioativo) que possa detectar precocemente, e de forma não invasiva,do tratamento de imunoterapia para o câncer. "A imunoterapia mudou o tratamento de câncer. Hoje em dia, 50% dos casos podem ser tratados dessa forma, só que isso gera muito efeitos colaterais, infelizmente. Desde a primeira dose até um ano depois de encerrado o tratamento", pontua. Identificando rapidamente sintomas indesejados, o médico pode conduzir o tratamento de forma menos prejudicial possível ao paciente. No momento, o único recurso é a biópsia.

Laboratório fechado, estudos em risco, prejuízo milionário. A pandemia impactou seriamente a rotina da pesquisadora Carolina de Aguiar Ferreira, de 32 anos, que faz pós-doutorado em Boston, nos Estados Unidos. Mas, em meio ao caos, ela tem umapara o Brasil e o mundo na área da saúde. Neste sábado, a mineira de Belo Horizonte ganhou o primeiro lugar do prêmio de jovem pesquisador da Sociedade de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SNMMI), com sede na cidade norte-americana de Reston. A pesquisa desenvolve uma forma não invasiva de detectar efeitos colaterais no tratamento de câncer.