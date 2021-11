Jovens de 18 anos ou mais serão vacinados com a terceira dose em Valadares

Os jovens com 18 anos ou mais podem tomar a terceira dose da vacina, se tiverem sido vacinados com a segunda dose há mais de 5 meses (foto: Leonardo Morais/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares ampliou a faixa etária que vai receber a terceira dose da vacina contra a COVID-19. Neste sábado (20/11), o reforço será aplicado em todas as pessoas com idade acima de 18 anos, que tenham tomado a segunda há mais de cinco meses.

As equipes da SMS estarão neste sábado no GV Shopping, entre 9h e 19h. O horário estendido, segundo a SMS, é para dar oportunidade às pessoas que trabalham durante a semana, de tomar a vacina. Nos últimos dias, muitos reclamaram que ainda não tinham ido se vacinar por falta de tempo.

No entanto, a vacinação deste sábado não contempla as pessoas que tomaram vacina da Janssen, aplicada em dose única. Segundo a SMS, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou oficialmente sobre a aplicação da segunda dose da Janssen.

Em Governador Valadares, 201.557 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19, e 148.082 pessoas tomaram a segunda. A terceira dose já foi aplicada em 16.093 pessoas. A dose única foi aplicada em 9.457. O município tem uma população de 281.046 habitantes (IBGE 2020).

Os dados relativos à vacinação foram divulgados nesta sexta-feira (19/11) pela SMS e os números consideram as doses até o dia de hoje. Nas campanhas de divulgação sobre a importância de se vacinar contra a COVID-19, a SMS destaca que a vacina salva vidas.

A orientação continua sendo para que as pessoas procurem as unidades de saúde para se vacinar. “Quanto maior a cobertura vacinal, maior será a segurança individual e coletiva contra a COVID-19 na cidade”, informou a SMS no boletim de sexta-feira.