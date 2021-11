Volta de feriado tem interdição e congestionamento em rodovias mineiras

Operação com restrição de tráfico ocorre das 16h às 22h (foto: PRF-MG/Divulgação )

Apesar de grande parte da malha rodoviária apresentar trânsito tranquilo, conforme as autoridades mineiras, duas das principais estradas foram palcos de acidentes e congestionamentos no fim da tarde desta segunda-feira (15/11), que marca a volta do feriado da Proclamação da República. Na BR-381, uma fila de 4 km de lentidão se formou, segundo atualização às 17h.

BR-381

Por volta das 16h, um acidente no km 521,5 da BR-381, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na pista sentido São Paulo, complica o fluxo para os motoristas.





De acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a via, por volta das 17h, a pista ainda estava interditada totalmente e registrava quatro quilômetros de retenção.Às 16h, uma batida envolvendo um veículo de passeio, no km 479,2, em Contagem, também na Grande BH, sentido Belo Horizonte, interditou a faixa direita e formou uma fila de carros de três quilômetros. Meia hora depois, a via já havia sido liberada, mas ainda havia trânsito no local.

BR-040

Por volta das 15h, a concessionária que administra a BR-040 informou que, em Oliveira Fortes (MG), próximo ao km 728, houve acidente. No local, foi necessária a interdição parcial no sentido Distrito Federal (DF). Houve registro de lentidão, mas, às 16h30, já havia sido liberada.



Já em Congonhas, também na BR-040, próximo ao km 614, outro acidente fechou parcialmente a via por volta das 16h12, também no sentido DF. Houve trânsito de 1 Km, próximo à lanchonete Parada de Minas.



Por volta das 17h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou acidentes ou congestionamento. Desde às 16h, a corporação iniciou a operação Proclamação da República.



Para melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passiveis ou não de autorização cujo oesi e dimensão excedam 2,6m de largura, 4,4m de altura, 19,8m de comprimento e 52 toneladas.