Uberaba quer multar empresa responsável pela merenda escolar

A prefeitura de Uberaba contrata empresa para fornecer merenda escolar e kits alimentação para alunos da rede municipal de ensino (foto ilustrativa) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 7/5/14) O prefeito em exercício de Uberaba, Moacyr Lopes (a prefeita Elisa Araújo está em viagem para Dubai), afirmou que a Nutriplus, empresa contratada pela prefeitura de Uberaba, deve ser multada devido à má qualidade dos produtos do kit alimentação distribuído pela Secretaria Municipal de Educação aos alunos da rede.



O vice-prefeito declarou a intenção de multar a empresa para a jornalista Lídia Prata, do Jornal da Manhã.

“Apesar de aguardar parecer da Procuradoria Geral do Município, pessoalmente, defendo a aplicação de multa à Nutriplus”, disse.

Além dele, outro político denuncia a empresa. O vereador Marcos Jammal afirmou que vai apresentar requerimento na próxima sessão da Câmara Municipal de Uberaba determinando a instauração de processo administrativo no intuito de apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa.

Segundo Jammal, em entrevista à Rádio JM, na manhã de hoje (12/11), o feijão oferecido nos kits de alimentação pela Nutriplus é de péssima qualidade.

Diante das denúncias, a empresa enviou documento à Secretaria de Educação de Uberaba, ao qual a reportagem teve acesso com exclusividade.



Nele, a Nutriplus afirma que os próximos 20.041 kits alimentação previstos serão entregues com acréscimo de um quilo de feijão, que foi a quantidade de kits que foram entregues com esse feijão fora de tipo estabelecido na contratação.

“Esclarecemos, também, que o fornecedor irá substituir as embalagens que envolvem os kits, pois as embalagens utilizadas não condizem com os itens que compõem nosso kit vendido. Segundo informações do fornecedor, esse utilizou essa embalagem devido à urgência na entrega dos kits. Os kits terão invólucro transparente e seu conteúdo será fiel ao termo da contratação. Inclusive, será encaminhada uma amostra desse kit para apreciação de vossa senhoria conforme solicitação”, declarou a Nutriplus.



A empresa afirmou ainda que enviou uma manifestação do fornecedor à prefeitura de Uberaba se retratando e assumindo a responsabilidade pelo equívoco com relação ao feijão e à embalagem dos kits, bem como propondo a correção do fornecimento contratado, sem prejuízo à quantidade de feijão contratada.