Transito começa a ficar complicado na Pampulha antes do jogo do Atlético

Com a chuva nesta tarde, trânsito na Abraão Caram já sofre os primeiros reflexos do jogo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Com a promessa de levar ao Mineirão um público acima de 50 mil torcedores, o jogo entre Atlético e Corinthians desta quarta-feira (10/11) já complica o trânsito nas redondezas do estádio. Dessa forma, para quem vai assistir à partida, a orientação das autoridades é para que cheguem o mais rápido possível ao Gigante da Pampulha. Por outro lado, para aqueles que voltarão do trabalho no fim da tarde, o melhor é buscar caminhos alternativos.

A chuva na tarde desta quarta-feira fez com que o trânsito já ficasse carregado na Avenida Abraão Caram, com os primeiros reflexos na Avenida Antônio Carlos, próximo à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Do outro lado, há congestionamento na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na orla da Pampulha. O trânsito deve ter engarraamentos maiores a partir de 18h.





Para quem está na região, uma opção é fugir do trânsito acesso pelos bairros Jaraguá, Dona Clara, Santa Rosa, Ouro Preto e Caiçara.





A BHTrans, a Polícia Militar e a Guarda Municipal começaram a operação especial de trânsito para a partida, com o objetivo de amenizar os efeitos dos congestionamentos registrados nos últimos jogos.

Uma mudança proposta pelos órgãos foi a inversão do sentido de circulação da avenida Abrahão Caram, entre as avenidas C e Coronel Oscar Paschoal. Desta forma, as duas pistas seguirão sentido Orla da Pampulha.





Os torcedores terão o Move como opção mais viável para chegar com segurança ao Mineirão. A linha com destino ao estádio é a (55 Move Mineirão).





Os coletivos começaram a embarcar desde 16h30 (com intervalo de 15 minutos) da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B - avenida Santos Dumont) em direção à Pampulha. A previsão de saída do último ônibus do centro da cidade será às 18h30.