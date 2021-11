Idosa é atropelada após carro invadir calçada no Bairro Floresta, em BH

Uma idosa de 63 anos estava na calçada esperando o sinal fechar para atravessar a rua quando foi atingida por um carro, na manhã desta terça-feira (9), no Bairro Floresta, localizado na Região Leste de Belo Horizonte. Com o impacto, a vítima, Marta Maria de Miranda, foi arremessada pelo veículo.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança que flagraram o momento em que o carro preto saiu da Avenida do Contorno para acessar a Rua Curvelo e invadiu a calçada onde a vítima estava andando. Segundo as imagens, o veículo teria ficado desgovernado ao bater em um outro carro que também seguia pela Avenida do Contorno.





Segundo registrado pela Polícia Militar no local do acidente, o condutor do veículo, Gustavo Pereira, de 34 anos, relatou que conduzia o veículo pela Avenida do Contorno na faixa da esquerda, momento em que se assustou com o veículo que estava atrás, totalmente à esquerda, para se manter à Avenida Contorno, quando colidiram e seu carro rodou, até atingir a senhora Marta.Já o motorista do carro que estava atrás, Paulo Soares, de 57 anos, relatou que conduzia o veículo pela Avenida do Contorno na faixa da direita, mas lembrou que iria continuar trafegando na Contorno, por isso sinalizou com a mão para mudar para a faixa da esquerda e os outros motoristas permitiram, mas Gustavo movimentava em alta velocidade.Ainda conforme a PM, os dois motorista brigaram após o acidente e mais unidades tiveram que ser acionadas. Os motoristas envolvidos no acidente e outras pessoas que passavam na Rua Curvelo no momento do acidente pararam para prestar socorro à senhora. Nesse momento, foram acionados a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).