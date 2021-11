Desaparecido há 2 semanas, homem é encontrado carbonizado dentro de veículo

Carro utilizado para transportar corpo da vítima também foi carbonizado (foto: Divulgação/Polícia Civil) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou nessa segunda-feira (8/11), o corpo de um homem de 48 anos, carbonizado dentro de um veículo no município de Machado, próximo à Varginha, no Sul do estado. A vítima estava desaparecida desde o dia 27 de outubro. O suspeito de ter cometido o crime foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após representação da PCMG.

Por meio da análise de câmeras de segurança do local, a PCMG montou o trajeto que o suspeito teria percorrido com a vítima. As imagens mostraram o homem indo com o rapaz em carros diferentes até a casa da companheira dele.

Em pouco tempo, o investigado sai da residência e coloca o carro de ré para possivelmente colocar o corpo da vítima na traseira do veículo. Logo depois, o homem não é mais visto.

A perícia técnica compareceu ao local do crime e, por mais que a cena já tivesse sido "limpa" pelo suspeito, exames constataram grande quantidade de vestígios de sangue no imóvel.

A Polícia Civil então representou pela prisão temporária do suspeito, que ficou foragido até o último domingo (8/11), quando foi detido pela PRF próximo a Ipatinga, no Vale do Aço.

Desdobramentos

Uma suposta amante do suspeito procurou a polícia e testemunhou que teria dado carona para o investigado entre as cidades de Paraguaçu e Machado. Até então, a mulher não tinha conhecimento da relação do suspeito com o crime.

Com a informação, a Polícia Civil intensificou as buscas e encontrou o veículo e o corpo na localidade, ambos carbonizados.

Nessa segunda-feira (8/11), os policiais ouviram a esposa e a filha do suspeito, hoje com 18 anos, que relatou ter sido abusada sexualmente pela vítima do crime dos 12 aos 14 anos. Esse fato poderia ter motivado a retaliação por parte do pai.

O preso ainda será ouvido formalmente pela Polícia Civil.