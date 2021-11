Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias na rede municipal de Uberlândia

Secretária de Educação de Uberlândia informou que medidas de segurança seguem nas escolas (foto: Danilo Henriques/Secom/PMU)

A decisão foi anunciada pela secretária municipal de Educação, Tania Toledo, em coletiva de imprensa realizada hoje, no Centro Administrativo Municipal. A normativa que estabelece a medida será publicada na edição do Diário Oficial do Município de amanhã. A partir desta terça-feira (9/11), as aulas da rede municipal de ensino voltam a ser obrigatoriamente presenciais em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Com números envolvendo COVID-19 em queda e o avanço da vacinação, o município resolveu levar os alunos de volta para as salas de aula.A decisão foi anunciada pela secretária municipal de Educação, Tania Toledo, em coletiva de imprensa realizada hoje, no Centro Administrativo Municipal. A normativa que estabelece a medida será publicada na edição do Diário Oficial do Município de amanhã.



Entre os motivos que também influenciaram para essa medida, conforme explicou a secretária, além do recuo dos dados da pandemia, também está a baixa adesão ao sistema de aulas presenciais sem obrigatoriedade, adotado em outubro deste ano.



“Antes desse período, estávamos com o sistema de rodizio, e tínhamos cerca de 30% dos alunos nas escolas. Com a liberação de 100%, esse número subiu para 43%, enquanto esperávamos que fossem acima dos 50% dos estudantes nas unidades”, disse Tania Toledo.



Durante a coletiva, a secretária aproveitou para destacar que todas as medidas de biossegurança estão mantidas, como o distanciamento entre os alunos, a obrigatoriedade do uso de máscaras e o álcool em gel.



Também foi destacado que o sistema remoto de ensino fica mantido para os alunos que se enquadrarem em qualquer grupo de risco, como os que contêm algum tipo de comorbidade, por exemplo. Para isso, é necessária a apresentação do atestado médico nas respectivas escolas.



“As videoaulas estarão mantidas até o dia 20 de dezembro, não só para esses alunos que não podem ainda voltar às escolas, mas para todos, como um material de apoio e reforço para todos os nossos estudantes. Quero ressaltar também a importância do retorno dos nossos alunos às unidades, uma vez que o espaço serve, além da educação, para fortalecer o convívio social dessas pessoas que estão em formação. Para isso, contamos também com o apoio dos pais, orientando os filhos para que sigam as medidas de biossegurança”, finalizou a secretária.



De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda, Uberlândia registrou uma morte por COVID-19 em 24 horas, além da confirmação de 31 casos da doença. Os leitos de UTI voltados para pacientes como coronavírus têm ocupação de 11% do total. A cidade já vacina adolescentes de 14 anos.