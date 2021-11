Túmulos são furtados em Minas e polícia tenta capturar ladrões

Parece que nem os mortos tem mais paz. Familiares que visitaram túmulos de parentes e amigos no Dia de Finados, na terça (2/11), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, notaram que vários deles estavam sem as argolas que fazem parte da decoração dos jazigos. A Polícia Civil informou hoje (5/11) que investiga os furtos.

A reportagem conversou com uma das pessoas que teve um túmulo de familiar atacado pelos vândalos. Ela preferiu não se identificar porque acha a situação "vexatória". "Não faço questão da argola, de jeito nenhum. Mas me parece uma falta de respeito, uma ousadia e um crime", conta.

Ela visitou o Cemitério Santa Cruz no Dia de Finados (2/11) e notou que, no túmulo do tio, que morreu há quatro anos, uma das argolas estava faltando. No dia, a familiar também viu outras duas pessoas reclamando disso, em outros pontos do cemitério.