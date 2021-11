Jovem pega carona com desconhecido e diz que quase foi estuprada em rodovia

Caso será investigado pela Polícia Civil (foto: Reprodução/YouTube)

Uma mulher de 22 anos alega ter sofrido uma tentativa de estupro na MGC-265, em Ubá, na Zona da Mata mineira, depois de pegar carona com um desconhecido na cidade de Visconde do Rio Branco. Apesar do ato não ter sido consumado, o suspeito teria passado a mão no corpo da vítima. O crime teria acontecido nessa quarta-feira (3/11).