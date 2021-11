Ladrão que roubou dinheiro de idoso em MG é preso em blitz em Alagoas

Suspeito foi preso e transferido para Minas Gerais (foto: PCMG/Divulgação)

O alerta emitido pela Polícia Civil sobre um homem de 22 anos procurado por ter roubado R$ 140 mil de um idoso em Minas Gerais foi determinante para a prisão do suspeito durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Girau do Ponciano, em Alagoas.

O furto ocorreu em 21 de novembro do ano passado, na casa da vítima, de 77 anos, em Santa Rosa da Serra, no Alto Paranaíba, onde o dinheiro estava guardado. O idoso teria sido ludibriado pelo jovem, que teria sido convidado a entrar na casa depois de uma conversa.

Na época, a investigação foi conduzida por policiais da Delegacia de Campos Altos, que conseguiram identificar o ladrão. O pedido de prisão preventiva do suspeito ratificado pela Justiça foi distribuído para todas as forças de segurança do país.



Ao ser parado na blitz e entregar seus documentos, o jovem demonstrou nervosismo, o que levou os patrulheiros a conferir a lista de procurados. Com a confirmação, ele foi preso e transferido para Minas Gerais e já está no sistema prisional.