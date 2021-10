Parque Estadual do Pau Furado é reaberto em Uberlândia

O parque estava fechado desde 2019, quando passou por um incêndio de grandes proporções (foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução)



O Parque Estadual do Pau Furado que fica em Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, será reaberto neste domingo (31/10). O local estava fechado desde setembro de 2019 quando sofreu com um incêndio de grandes proporções.









As áreas administrativas, casa de apoio para visitantes e pesquisadores, também foram revitalizadas – a vegetação afetada recebeu os devidos cuidados durante o processo de revitalização.

Durante a pandemia, procurando respeitar as medidas de distanciamento social e as regras sanitárias, o parque ficou fechado.

Em nota oficial pelas redes sociais, a administração do bosque repassou que as áreas disponíveis para visitação são as da Cachoeira do Marimbondo e a Prainha.

“As visitas são pré-agendadas com a aquisição de ingressos online e gratuitos. Antes de ir ao parque, saiba o que você pode fazer no local. As regras devem ser seguidas e os cuidado em relação ao COVID-19”, explica.

Seguindo o acordo do Programa Minas Consciente (Onda Verde), o número diário de visitantes pode chegar a 100% da capacidade permitida, respeitando os limites de cada atração – o uso de máscara é obrigatório, e o parque pede que a população leve o próprio álcool em gel.

A reserva

O parque foi criado em 2007 e foi a primeira unidade de conservação que abrange a categoria de proteção integral criada no Triângulo Mineiro. A administração fica por conta do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

A reserva tem uma área de mais de 2 mil hectares, que equivale a mais de 3 mil campos de futebol e está localizada entre os municípios de Uberlândia e Araguari. Mais de 900 espécies da fauna e flora brasileira são abrigadas no ambiente, sendo que algumas correm risco de extinção (aroeira, onça-parda, lobo-guará e tamanduá-bandeira).

O local ficará aberto ao público de terça a domingo e nos feriados, das 8h às 16h. A entrada de visitantes é permitida até 15h.