Adolescente e irmão envolvidos em execução de jovem são presos na Grande BH

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Lagoa Santa, onde aguardam a transferência para o sistema penal (foto: PCMG/Divulgação)

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido e seu irmão, de 18, preso na noite de quinta-feira (21/10), pela Polícia Civil. Os dois são os últimos a serem detidos de um grupo acusado do assassinato de um rapaz de 18, numa emboscada, em Lagoa Santa, na Grande BH, em fevereiro do ano passado.



Além dos irmãos, outros quatro suspeitos de participação no homicídio já foram presos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atraída por um amigo para uma emboscada e, no local, torturada. Após as agressões, o jovem foi executado e abandonado num canavial da região do Córrego da Mata, área rural do município.

O corpo foi encontrado quatro dias depois. A família registrou o desaparecimento do jovem na Polícia Civil. As investigações indicam que a motivação do crime tenha relação com o tráfico de drogas. Segundo a PC, os suspeitos tinham participações bem definidas na execução.

Os dois irmãos foram encaminhados para internação no sistema socioeducativo. Os demais investigados encontram-se em presídio.

Foragido

Policiais de Lagoa Santa prenderam, também na quinta-feira, um homem, de 62 anos, condenado a mais de 15 anos por homicídio. O crime foi cometido em 2001, em Belo Horizonte, e o criminoso estava escondido na cidade da Grande BH. Ele foi encaminhado para o sistema penal.