Patos de Minas: PM encontra 100kg de maconha na maior apreensão do ano

Os mais de 100 tabletes estavam em um carro (foto: Divulgação/PMMG)

Com 100kg de maconha encontrados, a Polícia Militar (PM) fez a maior apreensão de drogas em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, do ano de 2021. A ocorrência ainda envolveu perseguição até a Região Central da cidade e a prisão de um homem.