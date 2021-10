Maior viveiro de mudas de árvores do Triângulo tem cerca de 150 espécies

Vista área do viveiro de mudas nativas da flora brasileira da Fazenda Marília (foto: Plauto Riccioppo Filho)

De acordo com o proprietário da Fazenda Marília e do Viveiro de Mudas Panará, o engenheiro mecânico, pedagogo e professor da Universidade de Uberaba (Uniube) Plauto Riccioppo Filho, o viveiro foi criado em 2013 e tem, atualmente, cerca de 300 mil mudas, comercializadas para mineradoras, usinas, hidrelétricas, empresas de assessoria ambiental, propriedades rurais e também para pessoas em geral.

“O viveiro é dividido por setores. Por exemplo, tem o setor com as estufas de germinações iniciais em pequenos tubos de 50 ml, temos o setor dos estaleiros a pleno sol para o crescimento das mudas em tubos de 290 ml, entre outros setores”, citou o fazendeiro.

O viveiro Panará tem cerca de 150 espécies de árvores nativas da flora brasileira e aproximadamente 300 mil mudas (foto: Plauto Riccioppo Filho)



Riccioppo Filho contou também que grande parte dos seus clientes compram as mudas porque precisam se adequar ao Código Florestal Brasileiro, que determina que 20% da cobertura vegetal de propriedades rurais situadas no Cerrado precisam ser de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP).

“A partir do que a lei determina eu comercializo as mudas para as empresas e fazendeiros que precisam cumpri-la”, comentou Riccioppo Filho. Cerca de um terço da propriedade dele é de Reserva Legal e APP.

A diferença entre Reserva legal e APP é que, na primeira, é possível utilizar uma porcentagem dos espaços rurais para a exploração de recursos de forma sustentável. Já as APPs são áreas de manuseio proibido, abrindo exceção apenas para fins de preservação, reflorestamento e estudos biológicos.