Governo de Minas investirá R$ 15 milhões no campus da UFU em Patos de Minas

Impasses na escolha do terreno e falta de recursos atrasaram as obras (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação) Já faz quase uma década que a população de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, aguarda pela construção do campus da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As obras começaram em 2012, mas o que se vê hoje é apenas o esqueleto do primeiro prédio. Nesta segunda-feira (18/10), o Governo de Minas Gerais anunciou que investirá R$ 15 milhões para terminar a construção.

Apesar da universidade ser de responsabilidade do governo federal, a gestão de Romeu Zema (NOVO) resolveu encaminhar o recurso. O prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Podemos), aproveitou para exaltar o anúncio.





“Essa novela aconteceu por causa de briga política, atrasou muito a nossa cidade. Nós não estamos aqui preocupados em levar o campus para terreno da nossa família e nem em atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Nós queremos é resolver”, afirmou Falcão em trechos de vídeo divulgado, ao alfinetar antecessores.

Com cerca de 5.200 m² de área construída, o primeiro bloco está com a estrutura base praticamente pronta. O campus está sendo erguido na região conhecida como "30 paus", nas proximidades dos bairros Alvorada e Residencial Barreiro.

Além dos R$ 15 milhões do governo estadual, serão injetados cerca de R$ 4 milhões em recursos federais, previstos no orçamento do Ministério da Educação para 2022.

"O processo licitatório deverá ocorrer a partir de novembro deste ano. A gente deve contratar essa obra no início do ano que vem. Aí vamos ver se os recursos serão suficientes até sua finalização", detalhou o reitor da UFU, Valder Steffen Júnior.

Atualmente, a UFU funciona em imóveis alugados em Patos de Minas. São três cursos de graduação - Engenharia de Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia de Alimentos e Biotecnologia - e dois mestrados. A expectativa é que com a construção do prédio outros cursos sejam implantados.

Programa de Apoio às Universidades Federais em Minas