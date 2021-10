Visitas para leilão com 550 veículos se encerram na sexta em Ituiutaba

Os 550 veículos já ser vistoriados (foto: Divulgação/Detran-MG)

Já estão abertas as visitas para o reconhecimento dos lotes do leilão promovido pelo Departamento de Trânsito (Detran) em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, nos próximos dias 19 e 20 de outubro. São 550 veículos colocados à disposição no certame e as visitações terminam nesta sexta-feira (15/10).



A inspeção pode ser feita entre 9h e 17h no pátio credenciado, na Avenida Paranaíba, 3.297, no Bairro Maria Helena. Há carros e motos, entre sucatas e recuperáveis. No caso dos veículos conservados, há valores iniciais que variam de R$ 300 a R$ 12 mil.



O leilão será realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal, que fica na Avenida Professor José Vieira de Mendonça, 1.187, no Bairro Alvorada. Na ocasião, estarão disponíveis para lances motocicletas e automóveis, classificados tanto como conservados, quanto como sucatas.



Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Para arrematar os veículos definidos como sucata, é necessário que o participante tenha empresa no ramo de comércio de peças usadas cadastrada no Detran.