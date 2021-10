Garoto de 2 anos cai de 3 metros de altura, mas escapa apenas com arranhões

No Dia das Crianças, menino de dois anos caiu de cerca de três metros de altura e teve apenas escoriações leves (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um garotinho de dois anos deu um grande susto em seus familiares na tarde desse 12 de outubro, no Dia das Crianças, ao cair do parapeito de sua casa, no bairro General Carneiro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Mas como em uma história de milagre, ele saiu apenas com leves arranhões, passa bem e até ganhou presente dos Bombeiros.