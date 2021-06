Festival do Ora-Pro-Nóbis retorna online em Sabará

Todos os participantes apresentarão o Ora-Pro-Nobis como ingrediente principal na criação dos pratos (foto: Priscila Marcelino/Divulgação) Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), acontecerá este ano na forma online. O 23º Festival do Ora-Pro-Nóbis 2021, começará neste domingo (20/6) e vai até 28 de Junho. No ano passado, o Festival, tradicional no Distrito de Pompéu, não ocorreu porque a Pandemia do novo coronavírus estava no início e a prefeitura optou por não realizá-lo nem mesmo online. Um dos festivais gastronômicos mais esperados em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), acontecerá este ano na forma. O 23º2021, começará neste domingo (20/6) e vai até 28 de Junho. No ano passado, o Festival, tradicional no Distrito de, não ocorreu porque a Pandemia do novo coronavírus estava no início e a prefeitura optou por não realizá-lo nem mesmo online.









Uma das novidades é a 'Mostra Gastronômica de Pratos do Pompéu' que irá apresentar de forma individual os pratos autorais contando a inspiração, a história e a receita em formato de vídeos de curta duração.





Cada um dos nove participantes preparou um prato autoral. As gravações dos vídeos foram feitas em 16 de junho de 2021, no San Antônio Lounge, em Pompéu. Os vídeos serão disponibilizados de 21 a 25 de junho, nas redes sociais da Prefeitura de Sabará.





A inscrição na Mostra foi voltada a todos os participantes da edição presencial de 2019 e aos moradores da comunidade do Pompéu. Todos apresentaram uma receita de um prato doce ou salgado que continha o ora-pro-nóbis como ingrediente principal. Foi vedada a utilização do produto e seus derivados apenas como acompanhamento, decoração ou finalização do prato.





De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, André Alves, esta é mais uma oportunidade para promover a rica gastronomia sabarense. “Dessa forma, fortalecemos a marca do Festival e o mantemos vivo na mente das pessoas, uma vez que a pandemia impossibilitou a sua realização no formato original, presencial”, explica.





Em 2019, último ano que o Festival do Ora-Pro-Nobis ocorreu na forma presencial, o Distrito de Pompéu recebeu mais de 30 mil visitantes em 10 dias de evento onde os turistas puderam apreciar variados pratos com a verdura nos restaurantes, bistrôs e em tendas armadas pelas ruas.





A prefeitura está relançando o 'Livro de Receitas Virtual de Pratos da Gastronomia do Pompéu', com sabores e inspirações de 2020. Outra edição virtual que será disponibilizada às pessoas é a versão do ‘Guia do Ecoturismo na Região do Pompéu’.





Outra novidade é o 'Cozinha Show', sob o comando do renomado chef Marlon de Sá, do The Eat Restô. No dia 28 de junho, ele irá preparar um prato tombado pelo município. Posteriormente, 100 marmitas serão distribuídas a instituições carentes da cidade, levando junto carinho e muito afeto.





O chef e a comunidade carente





Marlon Sérgio de Sá é chef do charmoso e aconchegante The Eat Restô, bistrô localizado no Bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte. No local, os visitantes podem curtir uma gastronomia contemporânea, mas, ao mesmo tempo simples, com toques sofisticados.





Além de chef, Marlon é o idealizador do projeto 'Hoje Vamos Jantar Fora' (HVJF), criado com um grupo de amigos no início da pandemia do novo coronavírus. Segundo Marlon, o principal foco do projeto é levar às pessoas em situação de rua uma alimentação de qualidade, elaborada com o mesmo cuidado com que é feita a dos pratos servidos no bistrô.





“A pandemia causou um aumento do número de pessoas em situação de rua. Por meio do projeto, além da entrega da alimentação, também levamos, semanalmente, roupas, cobertores e demais itens que essa população carece. Esses são gestos de solidariedade, alento e carinho. Estas pessoas, às vezes, estão invisíveis pela sociedade e, como todo ser humano, elas também necessitam de respeito e cuidado”, explicou o chef.





Os pratos da Mostra Gastronômica: