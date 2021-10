Operações conjuntas das polícias Civil e Militar solucionam três crimes

A parceria entre as duas polícias, Civil e Militar, vem apresentando bons resultados no interior mineiro (foto: PCMG)

Operações conjuntas entre as polícias Civil e Militar resultaram na apuração de três crimes, sendo dois em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, e um em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ao todo, seis pessoas foram presas e serão indiciadas pelos crimes.

Num dos crimes apurados em Pedra Azul, três homens, de 20, 21 e 23 anos, seriam os suspeitos pela morte de um homem, de 34 anos, ocorrido há dois meses. Todos estão presos preventivamente e foram indiciados pelo crime.





Já no segundo homicídio apurado, um homem de 19 anos é suspeito de um homicídio, no mês passado, que teve como vítima, outro homem. Ele foi preso graças a mandados de busca e apreensão, em sua residência.





Em Santa Bárbara do Leste, distrito de Caratinga, dois homens, de 30 e 32 anos, são suspeitos de cometer um homicídio, na quarta-feira. Um dos criminosos, de 30 anos, foi encontrado num matagal, em Córrego Santa Maria, que fica no limite de Santa Rita e Santa Bárbara do Leste.





Já o de 32 anos, o coautor do crime, foi preso no Córrego dos Manducas, na zona rural de Piedade de Caratinga. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.





A vítima era um homem de 32 anos, que chegou a ser socorrida e levada ao hospital, no entanto, não resistiu e morreu. Os motivos que levaram ao cometimento do crime ainda não foram esclarecidos.