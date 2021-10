Engavetamento na BR-381 envolve 9 veículos, e apenas 3 ficam feridos

O acidente foi provocado por um caminhão, cujo motorista nada sofreu (foto: Redes Sociais)

Um acidente envolvendo nove veículos complicou o trânsito no KM 905 da BR-381, Rodovia Fernão Dias, próximo a Pouso Alegre, no Sul de Minas, no fim da noite desta terça-feira (5/10). O engavetamento envolveu nove veículos, sendo três caminhões, duas vans e quatro veículos de passeio. Apesar da grande quantidade de veículos envolvidos, apenas três pessoas ficaram feridas.

A passageira de um veículo, que estava logo atrás do acidente, gravou um vídeo, contando o que havia ocorrido.

Ela parou em um posto, para um lanche. Quando retornou à estrada, esta estava bastante movimentada. “Haviam dois carros na nossa frente. Eles pararam de repente. Escutamos um barulhão. Era o acidente. Demos sorte, mãe”, diz ela no vídeo.

Segundo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi provocado por um caminhão. O motorista nada sofreu.