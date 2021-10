Pai dá arma para filhos brincarem e menino acaba baleado acidentalmente

Garoto de 14 anos atirou no próprio irmão acidentalmente (foto: Imagem ilustrativa - Michal Jarmoluk/Pixabay) Uma criança de 8 anos foi atingida por um tiro disparado acidentalmente pelo irmão, de 14, enquanto eles estavam na casa onde moram com a família, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu nesse sábado (2/10).



O irmão disse que o pai, de 43 anos, entregou uma arma a ele na sala da casa, e saiu do cômodo. Enquanto o jovem estava manuseando o armamento, a arma disparou e atingiu o irmão que estava sentado ao lado. Segundo a PM, a arma parece uma garrucha de fabricação caseira.



O pai confirmou a história, e disse que ganhou a arma de um cliente - ele fez uma reforma na casa dele -, mas não imaginava que a garrucha seria de verdade e que estava carregada, e entregou para o filho para que eles pudessem "brincar".



Quando ouviu o barulho do tiro, informou aos policiais, ele voltou à sala e viu a esposa carregando o menino. Ela é madrasta da criança.



A arma foi levada por uma outra pessoa até uma outra residência. A polícia soube disso e foi até o local.



A bala atingiu o lado direito do tórax. Como o estado de saúde era muito grave, o menino foi transferido com auxílio do helicóptero da Polícia Militar para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Helicóptero da Polícia Militar de MG ajudou na transferência do menino para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (foto: Comando de Aviação do Estado (Comave)/Divulgação)



A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que administra o hospital, não informa o estado de saúde do garoto "por respeito ao sigilo do prontuário do paciente", mas a reportagem do Estado de Minas apurou que ele precisou passar por uma cirurgia na madrugada deste sábado para retirar a bala, e ele segue internado em estado grave.



O pai acabou preso por posse ilegal de arma de fogo. O irmão foi apreendido por lesão corporal.