Igrejinha da Pampulha começa celebrações da elevação a santuário

Vistas externa e interna da Igrejinha da Pampulha, que encanta visitantes: última construção do conjunto arquitetônico reconhecido como patrimônio mundial, templo foi restaurado entre 2018 e 2019 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 10/9/21)

Parte interna da Igrejinha da Pampulha (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 10/9/21) Começam hoje (1º/10), em Belo Horizonte, as festividades na Capela Curial São Francisco de Assis, mais conhecida como Igrejinha da Pampulha, que na segunda-feira (4/10), dia consagrado ao seu padroeiro, será elevada a Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. Cartão-postal da capital e ícone do patrimônio mundial, o templo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) chega a essa condição para valorizar ainda mais o espaço sagrado, destacar o conjunto moderno e fortalecer a peregrinação.





“Vamos celebrar esses dias com alegria e programação religiosa e cultural”, disse, ontem, o futuro reitor do santuário, padre Ednei Almeida Costa. Reaberta completamente restaurada há dois anos, a singela capela dedicada ao protetor da natureza e dos animais passará a ser santuário na segunda-feira, durante missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos dos Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo. (Veja o quadro.) Hoje, está sendo lançado um concurso de fotografia, com resultado e premiação no encerramento das festividades.





De acordo com a Arquidiocese de BH, uma igreja ou outro local sagrado se torna santuário quando os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações, com aprovação da autoridade da Igreja local (bispo ou arcebispo). No território da Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, há 12 santuários, sendo seis na capital – Nossa Senhora da Boa Viagem, São Paulo da Cruz, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio), São José e São Judas Tadeu – e em Caeté, Brumadinho, Confins, Contagem, Santa Luzia e Sabará.





Horários

Para quem quiser conhecer e visitar a capela ou assistir às missas, padre Ednei informa que a igreja fica aberta todos os dias das 8h às 17h, com missas aos domingos às 7h, 10h e 18h. Se o interesse for apenas visitar, são cobrados R$ 6 (metade do valor para idosos e estudantes). No caso da missa, a entrada é livre, com respeito à capacidade do templo e protocolos sanitários nesses tempos de pandemia.





Além de reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Conjunto Moderno da Pampulha é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) e Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal de Belo Horizonte.





História

A qualquer hora do dia, há sempre alguém, brasileiro ou estrangeiro, fotografando ou admirando os detalhes, ou contemplando as formas concebidas por Niemeyer. Com certeza, impossível visitar Belo Horizonte sem ir à Pampulha – e de maneira bem especial à Igreja São Francisco de Assis, um dos símbolos do conjunto reconhecido pela Unesco, em 17 de julho de 2016, como patrimônio mundial.





Reaberto em 4 de outubro de 2019, após um ano e três meses de obras de restauração, o templo foi a última construção do complexo arquitetônico. Na época (década de 1940), o visual moderno causou grande impacto e a São Francisco de Assis não foi compreendida como espaço religioso. Durante 14 anos (1945-1959), ficou sem bênção oficial devido às formas criadas pelo arquiteto carioca Niemeyer.





Mesmo com os 14 painéis da via-sacra de Cândido Portinari (1903-1962), autor também do painel externo em azulejos, homenageando o santo padroeiro, houve reprovação de parte da comunidade católica, principalmente do então arcebispo de BH dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967).





Um dos pontos polêmicos dizia respeito ao santo padroeiro, no interior da igreja, ao lado de um cachorro. Dom Cabral não gostou do que viu e não fez a sagração do templo. Somente em 1958, foi entregue ao culto católico, sendo a primeira missa celebrada no ano seguinte.