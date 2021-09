BH: setembro encerra com menos de um terço do volume de chuva esperado

Mês de setembro tem pouca chuva comparado ao mesmo período dos últimos anos (foto: Túlio Santos/D.A Press/E.M) As oscilações climáticas e temperaturas recordes marcaram todo o mês de setembro no país. O calor intenso em pleno inverno, níveis baixíssimos de umidade no ar, tempestade de areia e variações nos termômetros - que saltavam de 2ºC a 36ºC, em alguns pontos de Minas Gerais, no mesmo dia - assustaram a população mineira.









Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Chuva em Belo Horizonte





Em comparação com o mesmo mês nos últimos 10 anos, setembro de 2021 é o terceiro com o menor volume de chuva. Segundo o Inmet, perde somente para setembro de 2020 e 2011, com 11,6 mm e 1,2 mm, respectivamente.





O maior índice de chuva da história da capital mineira foi registrado em setembro de 1923, com 171,7 mm. O segundo maior foi em 2005, com 127,2.





Para os próximos anos, as condições são incertas. De acordo com o Inmet, a previsão climática é muito complicada no Brasil e leva-se em consideração os números próximos à climatologia.